РКН прокомментировал слова Боярского об урегулировании претензий к Telegram

Роскомнадзору нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу ограничений в отношении Telegram в России. Так в ведомстве ответили на просьбу «РИА Новости» прокомментировать заявления главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского о перспективах урегулирования претензий к Telegram.

Накануне господин Боярский заявил в интервью «Фонтанке», что мессенджеру Telegram необходимо сделать «несколько шагов» для полного урегулирования претензий со стороны российских властей. Он подчеркнул, что мессенджер поддерживает контакт с Роскомнадзором и частично удаляет противоправный контент, однако делает это выборочно.

10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению мессенджера. По данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса выросло вдвое. Регулятор предупредил, что продолжит ограничения, если компания не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».