Боярский заявил о «нескольких шагах» Telegram для снятия претензий

Мессенджеру Telegram необходимо сделать «несколько шагов» для полного урегулирования претензий со стороны российских властей. Об этом заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский в интервью «Фонтанке».

По его словам, у платформы сохраняется возможность привести работу в соответствие с требованиями законодательства. «Мы даем возможность Telegram выполнить условия российского законодательства. Такая возможность у них была, есть и останется. Но потворствовать невыполнению законов РФ мы точно не можем», — отметил депутат.

Господин Боярский подчеркнул, что мессенджер поддерживает контакт с Роскомнадзором и частично удаляет противоправный контент, однако делает это выборочно. В отличие от WhatsApp, администрация Telegram реагирует на запросы, добавил он. При этом включение Telegram в так называемые «белые списки» интернета невозможно, заявил Сергей Боярский.

Роскомнадзор усилил меры по замедлению работы мессенджера. По данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса выросло вдвое. Регулятор предупредил, что продолжит ограничения, если компания не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».

