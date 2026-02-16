Суд начал рассматривать дело экс-замглавы управления Минобороны о взятке

Тверской районный суд Москвы провел первое заседание по делу против бывшего замглавы управления имуществом спецпроектов Минобороны Олега Васина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Фигурант признал вину, он планирует пояснить детали в ходе своего выступления, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Как установило следствие, у Минобороны был заключен контракт с ООО «Транслом» на прием вторсырья. В 2021-2022 годах господин Васин получил 19,7 млн руб. от руководителя компании. После этого злоумышленники вывезли металлические изделия на сумму более 80 млн руб.

Олега Васина арестовали в апреле 2025 года. Изначально ему вменяли хищение более 240 млн руб. У обвиняемого арестовали активы общей стоимостью свыше 230 млн руб.

Никита Черненко