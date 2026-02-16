Ленария Хасиятуллина возглавила коммерческий блок ФД НЕОМЕТРИЯ

Ленария Хасиятуллина назначена коммерческим директором федерального девелопера НЕОМЕТРИЯ. В новой должности Ленария будет отвечать за разработку и реализацию коммерческой стратегии девелопера, включая разработку продукта, маркетинг, продвижение и продажи.

Фото: ФД «Неометрия»

Ленария Хасиятуллина известна на рынке как практик с системным подходом и глубоким пониманием рыночных трендов. В разные годы она отвечала за запуск и масштабирование знаковых девелоперских проектов как в столице, так и в регионах, сопровождала процессы региональной экспансии, занималась реструктуризацией портфеля активов, в том числе в рамках сделок M&A.

До перехода в ФД НЕОМЕТРИЯ Ленария занимала руководящие позиции в крупнейших российских компаниях: SMINEX, Группа «Эталон» и Capital Alliance. Под её руководством в Capital Alliance был реализован выход нового девелопера на рынок, разработаны продуктовые концепции и стратегии продаж всех новых проектов. Также были подготовлены к запуску значимые московские проекты: бизнес-центр класса А рядом с ТПУ «Зорге» и масштабный жилой проект бизнес-класса на проспекте Вернадского, и сформирована сильная управленческая команда. В феврале 2026 года эти проекты вместе с командой перешли в структуру ФД НЕОМЕТРИЯ. Преемственность позволит девелоперу в полной мере использовать накопленную экспертизу и наработки для успешной реализации и масштабирования объединенного портфеля проектов.

https://neometria.ru/