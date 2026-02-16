Глава МЧС заявил об оттоке кадров из-за низких зарплат

Глава МЧС Александр Куренков сообщил об оттоке кадров из-за недостаточного уровня оплаты труда. По его словам, ведомство пытается вместе с Министерством финансов решить вопрос увеличения зарплат.

«Одной из проблем для министерства по-прежнему остается отток кадров из реагирующих подразделений»,— сказал господин Куренков, передает корреспондент “Ъ”. По его словам, низкий уровень оплаты труда характерен и для рядовых сотрудников, и для опытных специалистов.

Также министр сообщил о недостаточном госфинансировании для субсидирования ведомством покупки жилья сотрудникам. По его словам, объем ежегодного финансирования оценивается только в «1% от потребности».

Господин Куренков заявил, что для решения кадровой проблемы в оперативные подразделения могут привлечь военнослужащих срочной службы. По его словам, с Минобороны «инициатива уже согласована».