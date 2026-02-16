Минобороны разрешило отправлять срочников на службу пожарными

Военнослужащих-срочников могут направить на службу пожарными в МЧС, сообщил глава министерства Александр Куренков. По его словам, этот вопрос уже согласован с Минобороны России.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована»,— передает корреспондент «Ъ» слова господина Куренкова с заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Господин Куренков рассказал о дефиците кадров в подразделениях МЧС из-за низких зарплат. Низко оплачивается труд «как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки», отметил глава ведомства. Кроме того, он сообщил о недостаточном госфинансировании для субсидирования ведомством покупки жилья для сотрудников. По его словам, объем ежегодного финансирования оценивается только в «1% от потребности».

Согласно закону «О статусе военнослужащих», проходить срочную службу в спасательных и воинских формированиях ведомства можно через обращение в соответствующие военные комиссариаты. Чтобы занимать воинские должности в подразделениях МЧС, необходимо высшее профессиональное образование.