Москвичам рекомендовали не садиться за руль до вечера

Столичный департамент транспорта порекомендовал москвичам не пользоваться автомобилями сегодня до 20:30, сообщает пресс-служба ведомства.

«Из-за снегопада в городе интенсивное движение,— по данным ЦОДД, загруженность дорог составляет 7 баллов, средняя скорость движения — 27 км/ч, — отмечается в сообщении.— В такую погоду метро — надежный способ передвижения».

Представители ведомства отметили, что наиболее интенсивное движение сейчас на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в обоих направлениях, на Ярославском шоссе по направлению в центр и на внутренней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов.

О снегопаде и возможной гололедице Дептранс Москвы предупреждал также сегодня утром. Ведомство порекомендовало автомобилистам закладывать на дорогу больше времени, соблюдать большую дистанцию и избегать резких маневров.

В предыдущий раз сильный снегопад накрыл Москву в конце января. Снег шел в течение трех дней, в городе выпало 21 мм осадков, или 40% от месячной нормы.

О предыдущем крупном снегопаде — в материале «Ъ».