Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за снегопада

В Москве сегодня ожидается снегопад, возможно образование гололедицы, предупредил столичный Дептранс. Ведомство рекомендовало москвичам пользоваться метро. Автомобилистам советуют закладывать на дорогу больше времени, соблюдать большую дистанцию и избегать резких маневров.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного снега и гололедицы на дорогах. По прогнозу синоптиков сегодня в столице будет –10...–12°C, облачно, местами метель и заносы на дорогах, по области температура может упасть до –14°C.

В предыдущий раз сильный снегопад накрыл Москву в конце января. Снег шел в течение трех дней, в городе выпало 21 мм осадков, или 40% от месячной нормы.

