Где родились, там не пригодились

На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо за другие сборные выступили более трех десятков россиян. 12 из них относятся к последней волне сменивших спортивное гражданство — они перешли под другие флаги после введения последовавших за началом СВО санкций в отношении российского спорта. Об их выступлениях — в материале “Ъ”.

Владимир Семирунний Конькобежец Владимир Семирунний уехал с Олимпиады с медалью — серебряной, завоеванной в соревнованиях на 10 000 м. На этой дистанции в конце 2022 года он побеждал в чемпионате России. А на следующий год Семирунний, поблагодарив родной регион — Свердловскую область — и первых тренеров, заявил, что намерен выступать за сборную Польши. «Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, и необходима международная практика»,— объяснял он свое решение «Матч ТВ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Семирунний

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Владимир Семирунний

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Тогда Семирунний, по словам президента Польской ассоциации конькобежного спорта Рафала Татаруха, получивший в России повестку в армию, уже тренировался в Польше. Однако процесс смены спортивного гражданства затягивался. «В Союзе конькобежцев России отказывались взаимодействовать, ситуация разрешилась лишь после вмешательства Международного союза конькобежцев»,— говорил Татарух. Отбыв 14-месячный карантин (в это время спортсмен тренировался с новой сборной, но не мог принимать участие в соревнованиях), Семирунний дебютировал на международной арене на взрослом уровне: в прошлом году взял серебро и бронзу чемпионата мира, в нынешнем — золото и серебро европейского первенства.

Никита Володин Успешнее других «бывших» россиян в фигурном катании вообще-то выступила спортивная пара Анастасия Метелкина—Лука Берулава. Они принесли грузинской команде первую в истории зимних Игр медаль — серебро. Правда, здесь необходимы оговорки. Уроженка Владимира Метелкина выступает за Грузию с 2020 года. Уроженец Москвы Берулава вообще всегда катался под грузинским флагом. Тем не менее тренируются они в Перми у Павла Слюсаренко. А вот вслед за ними, с бронзовой медалью, финишировали Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Володин, которому сейчас 26 лет, выступал за Россию до 2023 года, но без особых успехов. Да и ставка тогда делалась на куда более сильные пары — до сих пор спорящих за первенство внутри страны Анастасию Мишину с Александром Галлямовым и Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин

Фото: Claudia Greco / Reuters Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин

Фото: Claudia Greco / Reuters

Мария Павлова и Алексей Святченко Выделялась на Олимпиаде и венгерская пара Мария Павлова—Алексей Святченко. Она осталась без награды, стала четвертой с зазором до бронзы в четыре балла. Павлова начала сотрудничать с венгерской федерацией в 2021 году. Со Святченко они встретились на просмотре в марте 2022 года и вскоре решили объединиться (партнер тоже стал представлять Венгрию). На предолимпийском чемпионате Европы пара взяла бронзу, пропустив вперед тех же конкурентов, что и на Играх,— Метелкину с Берулавой и Хазе с Володиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Павлова и Алексей Святченко

Фото: Bernat Armangue / AP Мария Павлова и Алексей Святченко

Фото: Bernat Armangue / AP

Даниил Ейбог Шорт-трекист Даниил Ейбог, бравший медали чемпионатов России (в том числе золотую на 500-метровке в 2017 году) и Европы (золото и бронзу в эстафетах), на прошедшей Олимпиаде представлял Узбекистан. Причем на церемонии открытия был знаменосцем. За сборную страны он катается с 2025 года. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Ейбог

Фото: Matthew Stockman / Getty Images Даниил Ейбог

Фото: Matthew Stockman / Getty Images Саму Олимпиаду нельзя назвать сверхудачной для спортсмена. Перед стартовыми соревнованиями он заболел. «Последние дни есть температура, даже были мысли пропустить 1500 метров, поберечь себя на профильную "пятисотку", не бежать,— говорил он "Спорт-Экспрессу".— Потом я подумал, что все-таки это шорт-трек, все-таки есть шанс побороться и бывает всякое». В итоге на дистанции 1500 м Ейбог вышел в утешительный финал и занял 14-е место в классификации. На пятисотметровке выступил хуже, не сумел преодолеть четвертьфинальную стадию.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Дочь знаменитого тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин представляют Грузию с 2023 года. «Стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать еще долго. Мы начали задумываться, что делать дальше,— при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет. Вернее, за счет родителей — наши тренировки оплачивали они»,— объяснял партнер. «Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене»,— добавила Дэвис. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Фото: Yara Nardi / Reuters Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Фото: Yara Nardi / Reuters По мировым меркам дуэт Дэвис—Смолкин — дуэт-середняк. Да и возраст у спортсменов для танцев на льду почти что детский (партнерше 23 года, партнеру — 26). Какие-то успехи у них, впрочем, были: серебро чемпионата России-2022, попадание в сборную страны и выступление на Олимпиаде в Пекине. Тогда они заняли 14-е место. Спустя четыре года в Италии — 13-е. Медаль могла прийти в командном турнире, где Дэвис и Смолкин выступили достойно и принесли 12 очков. Но финишировала сборная Грузии, недобравшая баллов в соревнованиях мужчин, четвертой.

Карина Акопова и Никита Рахманин Подававшую надежды, но не блиставшую во время выступлений на российских стартах пару Карина Акопова—Никита Рахманин побудили задуматься о выступлениях за другую страну травма партнерши и проблемы с набором прежней формы. В результате весной 2025 года состоялся их переход под флаг Армении. «Я армянка, у меня все в роду армяне, и у меня всегда были в глубине души эти мысли, всегда они терзали меня»,— объясняла позже выбор фигуристка. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карина Акопова и Никита Рахманин

Фото: Yara Nardi / Reuters Карина Акопова и Никита Рахманин

Фото: Yara Nardi / Reuters На Олимпиаде эта пара не входила в число фаворитов. Последние сезоны вообще оказались для нее тяжелыми. Федерация фигурного катания России долго не согласовывала переход. Сказались почти два года без соревновательной практики. Олимпийский отбор они тем не менее прошли, а на январский чемпионат Европы в Шеффилде поехать не вышло: посольство Великобритании не предоставило фигуристам визы. В итоге — 14-е место на Играх с огромным — почти в 40 баллов — отставанием от призовой тройки.

Софья Самоделкина Софья Самоделкина очень высоко котировалась по юниорам. Она исполняла четверные сальхов и лутц, тройной аксель, брала серебро первенства России в своей возрастной группе. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Самоделкина

Фото: Claudia Greco / Reuters Софья Самоделкина

Фото: Claudia Greco / Reuters В 2023 году она получила гражданство Казахстана, а выступает за страну с 2024-го. На дебютном чемпионате мира заняла 14-е место, на чемпионате четырех континентов — седьмое. Иными словами, на Олимпиаде она не могла всерьез рассчитывать на награды. Попадание в топ-10 (в итоге она заняла десятое место) можно назвать успехом.

Елизавета Голубева Продолжили свои карьеры под флагом Казахстана еще несколько спортсменок. В их числе одна из ведущих российских конькобежек своего поколения Елизавета Голубева, отметившая, что «просто хочет делать свою работу без ограничений». На счету уроженки Кировской области победы на чемпионатах России и Европы, шесть бронзовых медалей мировых первенств (в том числе три — в личных дисциплинах). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Елизавета Голубева Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Елизавета Голубева Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Елизавета Голубева Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Елизавета Голубева Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Разрешение выступать под флагом Казахстана Голубева получила в 2023 году, но вернулась на соревновательный лед только спустя два года, выдержав обязательный в случае смены сборной карантин. На Олимпиаде 29-летняя конькобежка не входила в перечень главных фавориток: стала седьмой на 1500 м, десятой — на 3000 м, 16-й — в масс-старте и 19-й — на 1000 м. В финале командного преследования сборная Казахстана не финишировала. Похожие результаты были у Голубевой и на пекинской Олимпиаде 2022 года, куда она отправилась в составе сборной России. Правда, там она все же была ближе к медали в командной гонке (российское трио финишировало на четвертой позиции).

Кристина Силаева Вместе с Голубевой под флаг Казахстана перешла еще одна конькобежка, Кристина Силаева, в ранге действующей чемпионки России на пятисотметровке. Она пропустила чуть меньше года (ее карантин сократили), а когда вернулась, оставалась середняком. На Олимпиаде в ее активе 18-е место на 500 м и 28-е — на 1000 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристина Силаева

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Кристина Силаева

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Александра Скороходова Далеко от наград была и горнолыжница Александра Скороходова. 20-летняя спортсменка заняла 25-е место в соревнованиях по супергиганту. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Скороходова

Фото: Lisi Niesner / Reuters Александра Скороходова

Фото: Lisi Niesner / Reuters В целом же на уроженку Москвы рассчитывают. «Мы взяли ее также для поднятия уровня наших спортсменов: чтобы стать сильнее, нужно тренироваться с теми, кто сильнее тебя. У нее есть перспектива, она абсолютная чемпионка России. Находясь вместе с нами, она показала отличные результаты»,— говорил после перехода Скороходовой главный тренер команды Казахстана по горнолыжному спорту Марк Шпарберг. С тех пор у нее появился опыт побед на международных соревнованиях второго эшелона. А по меркам своего вида Александра Скороходова все еще очень молода.

Роман Левищев