Глава Минобороны ФРГ пообещал больше инвестировать в оборонные инновации

Министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности пообещал больше денег вкладывать в развитие инновационных оборонных технологий, а не только в традиционные виды вооружений, пишет Financial Times (FT).

Фото: Michael Bihlmayer / Pool / Reuters Борис Писториус

Как сообщает FT, в сфере обороны Германии есть мнение, что власти в основном вкладывают деньги в обычное и устаревшее вооружение, а не в оборонные инновации. В частности, многие аналитики критиковали вложения в производство танков, а не, например, развитие беспилотных боевых систем на базе ИИ. Глава Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик ранее заявлял, что от 95% до 98% расходов Германии на оборону с 2022 года идут на «закупки традиционного вооружения прошлых поколений».

На Мюнхенской конференции министру обороны ФРГ задали вопрос, «готовится ли Германия к прошлой войне, или к новой». Именно отвечая на него, Борис Писториус пообещал больше инвестировать в технологии, а также заявил, что в министерстве «учатся каждый день», используя опыт военных действий на Украине и активного внедрения технологий на поле боя.

Яна Рождественская