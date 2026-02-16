Путепровод в Белгороде отремонтирует местный «Автомост» за 885 млн рублей

Мост на Михайловском шоссе в Белгороде отремонтирует местное ООО «Автомост» Вадима и Юрия Ереминых. Компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену подряда в 884,8 млн руб. Контракт заключен и опубликован на портале госзакупок.

Мост был построен в 2002 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Полная длина сооружения составляет 263,8 м, а ширина — 24,2 м. Мостовое полотно включает четыре полосы движения, ограниченные по середине путепровода разделительной полосой шириной 0,6 м. Работы требуется выполнить с 1 марта 2026 года до 1 декабря 2027-го.

По данным Rusprofile, ООО «Автомост» было зарегистрировано в Белгороде в декабре 2003 года для строительства мостов и тоннелей. Уставный капитал составляет 11 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют директор Вадим (Александрович) Еремин и Юрий (Александрович) Еремин. Им также принадлежит местное ООО «Спецмостострой» (строительство жилых и нежилых зданий), Юрию Еремину единолично — белгородское же ООО «Мостострой» (эксплуатация автодорог и автомагистралей). Все они зарегистрированы по одному адресу. «Автомост» завершил 2024 год с выручкой 964 млн руб. (+66%) и чистой прибылью 49 млн руб. (+791%). С 2011 года компания выиграла 78 госконтрактов на 4 млрд руб. в сумме.

В прошлом году «Автомост» получил контракт на ремонт моста через реку Черная Калитва в Алексеевском округе Белгородской области за 396,8 млн руб. Работы по нему начались в январе, их нужно выполнить до 30 сентября 2027 года.

