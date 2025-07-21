Мост через Черную Калитву в Белгородской области отремонтирует «Автомост»

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области подвело итоги электронного аукциона по выбору подрядчика для ремонта моста через реку Черная Калитва на автодороге «Белгород — Новый Оскол — Советское — Шапорево» в Алексеевском городском округе Белгородской области. Победителем стал единственный участник торгов — местное ООО «Автомост» Вадима и Юрия Ереминых, предложившее свои услуги по начальной цене в 396,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет с 1 января 2026-го до 30 сентября 2027 года провести восстановление и закрепление трассы автодороги, очистку местности от взрывоопасных предметов, подготовительные работы, демонтировать существующие конструкции моста, построить опоры и пролеты, обновить дорожную одежду, провести барьерное ограждение, обустроить тротуары, установить дорожные знаки и организовать разметку. Гарантийный срок работ от 1 года до 8 лет на разные виды работ.

В начале июня арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании с московского ООО «Мостоотряд-13» 3,5 млн руб. ущерба за срыв ремонта моста через ручей Ериловка на автодороге «Вербилово — Грязное — Боринское».

Юрий Голубь