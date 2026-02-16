Еще одно дело о получении взяток возбуждено в отношении сотрудников «КрасАвиа»

В отношении двух сотрудников красноярской авиакомпании возбуждено еще одно уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об АО «КрасАвиа».

Согласно версии следствия, в июле-августе 2024 года фигуранты дела превысили тоннаж груза по заключенному контракту между авиакомпанией и коммерческой организацией. Сотрудники фирмы согласовали внесение в заявку недостоверной информации о транспортировке меньшей массы груза, чем фактически находилось на борту.

Взамен, считают правоохранители, они получили взятку в размере 1,2 млн руб. В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», сотрудники «КрасАвиа» были задержаны правоохранителями в октябре 2025 года. Тогда им также вменяли превышение тоннажа груза в интересах компании. За это они получили вознаграждение в 500 тыс. руб., считает следствие.

Александра Стрелкова