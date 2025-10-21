Двух сотрудников «КрасАвиа» задержали по делу о взятках

В Красноярске правоохранители задержали двух сотрудников региональной авиакомпании АО «КрасАвиа». Возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СКР региона. Источники «Ъ-Сибирь» уточнили, что речь идет о руководителе подразделения и командире летной эскадрильи.

По версии следствия, в августе-сентябре 2024 года в рамках контракта между «КрасАвиа» и коммерческой компанией на выполнение перевозок фигуранты дела превысили тоннаж груза и количество пассажиров при полете, но не отразили это в заявке. Таким образом, они исключили для организации дополнительную финансовую нагрузку в размере 2,8 млн руб., считают правоохранители.

Следствием установлено, что за это подозреваемые получили от представителя фирмы 500 тыс. руб. По решению суда сотрудников авиакомпании поместили в СИЗО, представителя фирмы — под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Александра Стрелкова