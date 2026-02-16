Сообщения якобы встречавших пропавшую на Вааламе екатеринбурженку не подтвердились

Свидетельства людей, которые утверждали, что встречали пропавшую в Карелии уроженку Екатеринбурга Наталью Простакову, не подтвердились, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия

«Поступили свидетельства от неравнодушных людей о том, что видели похожую девушку. Все свидетельства тщательно проверены по видеокамерам. Ни одно не подтвердилось»,— сообщили в пресс-службе.

В отряде добавили, что в настоящий момент поиски девушки продолжаются силами местного населения и монастырской братии. «Нашим координаторам присылаются треки, они анализируются, и разрабатываются новые задачи»,— рассказал представитель отряда.

Местонахождение 36-летней паломницы Натальи Простаковой неизвестно со 2 февраля. Она ушла в неизвестном направлении после вечерней службы. Ранее сообщалось, что в поисках девушки начали участвовать монахи Валаамского монастыря. Активные поиски девушки были прекращены 13 февраля.

Полина Бабинцева