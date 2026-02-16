Нигер допустил продажу России тысячи тонн чуть не попавшего к боевикам урана

Власти Нигера обсуждают продажу своего урана России, Китаю или США, заявил министр горнорудной промышленности страны Усман Абарчи. Речь идет о партии в 1 тыс. тонн урана ориентировочной стоимостью $240 млн.

Как пишет Financial Times (FT), перевозившая уран колонна выехала из отдаленных северных районов Нигера в ноябре 2025 года. Конечная точка колонны неизвестна. Сейчас уран находится в столице Ниамей в районе авиабазы, которая недавно подверглась нападению террористического движения «Исламское государство» (запрещено в России).

Нигер начал переговоры о продаже урана. «Мы можем продавать кому захотим. Мы ведем переговоры с русскими. Мы ведем переговоры с китайцами. Мы ведем переговоры с американцами»,— перечислил господин Абарчи. Он добавил, что уран продадут только тем покупателям, которых Нигер «считает ответственными».

Неназванный французский дипломат сказал FT, что Франция призвал власти Нигера воздержаться от продажи или перевозки урана. По словам источника, близкого к руководству Нигера, его власти осознают, что «слишком тесное сотрудничество с Россией может оказаться контрпродуктивным». При этом Нигеру нужно срочно провести эту сделку, чтобы пополнить свою истощающуюся казну, отмечает газета.

Летом 2023 года в Нигере произошел военный переворот, после которого власти страны начали свертывать отношения со странами Запада, в том числе с Францией. В сентябре 2025-го международный арбитраж временно запретил Нигеру продавать запасы урана.

СМИ писали, что Россия договорилась о покупке у Нигера 1 тыс. т уранового концентрата (желтого кека), но «Росатом» это не подтвердил.