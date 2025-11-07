«Росатом» отрицает данные о покупке РФ уранового концентрата из Нигера

«Росатом» прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия заключила с Нигером соглашение о поставке в РФ 1 тыс. т уранового концентрата (желтого кека).

«Росатом не является стороной указанного в статье соглашения по поставке урана из Нигера»,— сказали в «Росатоме» ТАСС. При этом в госкорпорации добавили, что «Росатом» укрепляет отношения с африканскими странами, включая Нигер.

«Мы убеждены, что атомная энергетика играет ключевую роль в формировании надежной энергетической системы будущего, и видим уран одним из основных ресурсов для обеспечения энергоперехода»,— отметили в компании.

О том, что стороны заключили сделку на $170 млн, писала Le Monde со ссылкой на источники. Речь идет о концентрированном уране, производимом французской ядерной группой Orano на руднике Арлит на севере Нигера. Всего там хранится 1,4 тыс. т желтого кека.

По словам высокопоставленного французского источника Le Monde в службе безопасности, Россия и Нигер планируют перевезти уран на 30 грузовиках через Буркина-Фасо в порт Ломе в Того к концу ноября. Оттуда уран должен быть отправлен в Россию на грузовом судне, утверждал собеседник издания.