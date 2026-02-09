После вспышки пневмонии в пансионате в Новой Москве возбудили уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после вспышки инфекции в частном пансионате в Новой Москве. У постояльцев пансионата диагностировали внебольничную пневмонию. Об этом сообщили в столичном управлении СКР в мессенджере MAX.

По данным ведомства, более десяти проживающих в пансионате доставили в больницы не позднее 8 февраля. Следователи допрашивают руководство и сотрудников учреждения. Место происшествия также осматривают сотрудники Роспотребнадзора.

8 января столичное управление Роспотребнадзора сообщило о ведущейся проверке в пансионате в Новой Москве. В сообщении ведомства говорилось о 12 постояльцах, госпитализированных с симптомами ОРВИ. Telegram-канал Mash утверждал, что у постояльцев выявили кишечную инфекцию.

Никита Черненко