Энергоблок №2 Ростовской АЭС отключили для планового ремонта

Энергоблок №2 Ростовской атомной электростанции отключили с 15 февраля для планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгодонска.

Как следует из сообщения, специалисты выполнят ремонт реакторной установки с частичной выгрузкой топлива, а также всех трех систем безопасности. В турбинном отделении запланирован капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбины и средний ремонт турбогенератора с выводом ротора. Кроме того, запланирована модернизация систем аварийного энергоснабжения и освещения внешних объектов станции.

Энергоблок был введен в эксплуатацию в 2010 году. С момента пуска он выработал более 128,6 млрд кВтч электроэнергии. Такого объема достаточно для обеспечения всех потребителей Ростовской области в течение шести лет.

Константин Соловьев