Председателем Ставропольского краевого суда назначена Виктория Переверзева

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов назначил судью Викторию Переверзеву осуществляющей полномочия председателем Ставропольского краевого суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Отмечается, что госпожа Переверзева имеет значительный опыт работы в судебной системе. Ее стаж в юридической сфере превышает 26 лет, из которых более 18 лет она занимает должность судьи. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», брат главы Карачаево-Черкесии Теймураз Темрезов отказался от должности председателя Ставропольского краевого суда, подав заявление об отзыве своей кандидатуры. Он руководил судом с августа 2025 года.

Константин Соловьев