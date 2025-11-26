Брат главы КЧР Теймураз Темрезов отказался возглавлять Ставропольский краевой суд

Исполняющий обязанности председателя Ставропольского краевого суда Теймураз Темрезов, брат главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, отозвал заявление на должность главного судьи региона. Об этом сообщает сайт Верховного суда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Темрезов руководит судебной системой края с августа 2025 года, а в ней работает с 2020 года, перейдя из Черкесского городского суда. Он подал заявку на утверждение в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) в ноябре 2025 года, но позже решил отказаться от участия.

Отзыв заявления Темрезова совпал с аналогичными действиями других претендентов на руководящие посты в региональных судах, таких как Олег Богатырев (Верховный суд Кабардино-Балкарии) и Рамзан Исмаилов (Арбитражный суд Чечни). Кроме того, коллегия отклонила кандидатуры Руслана Магомедова и Руслана Патронова на пост главы Арбитражного суда Дагестана. Председатель Верховного суда России Игорь Кураснов в ходе заседания коллегии подчеркнул необходимость жесткой борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в судебной системе, призвав ужесточить отбор кадров и поддержать высокий профессиональный стандарт.

Теймураз Темрезов работает в Ставропольском краевом суде с 2020 года, с 2023-го является заместителем председателя, а с августа 2025-го исполняет обязанности главы. Его кандидатуру рассматривали в рамках конкурса, объявленного в июне 2025 года после истечения полномочий предыдущего председателя Константина Бокова. Однако в результате усиленного внимания к кадровой чистоте и требованиям Верховного суда он отказался от претензий на пост.

В результате вакансия председателя Ставропольского краевого суда остается открытой, а процесс утверждения новых руководителей региональных судов сопровождается повышенным контролем и отбором, призванным исключить коррупционные и профессиональные риски.

Станислав Маслаков