В НГУ провели КТ черепа женщины пазырыкской культуры возрастом 2,5 тысячи лет

Ученые Лаборатории ядерной и инновационной медицины физического факультета Новосибирского государственного университета провели компьютерную томографию (КТ) черепа молодой женщины пазырыкской культуры, погребенной 2,5 тыс. лет назад. Анализ данных показал, что при жизни она получила травму головы, в результате которой был разрушен правый височно­-нижнечелюстной сустав. Но хирургическое вмешательство позволило ей вернуть способность разговаривать и принимать пищу. С подобными находками ученые еще не сталкивались, рассказали в НГУ.

Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ Курган пазырыкской культуры на плато Укок в Республике Алтай

«Хирургия — первая из областей медицины, необходимой для поддержания и продолжения жизни. В той жизни, которую вели пазырыкцы в экстремальных условиях горных долин Алтая, она была необходима»,— заключила главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Полосьмак.

КТ-сканирование предоставило исчерпывающие данные о состоянии костей. Оно выявило не только последствия тяжелой травмы, но и тончайшие детали, невидимые при обычном осмотре, отметили в вузе. Так, в нижнечелюстном суставе ученые нашли два тонких просверленных в кости канала. В них был обнаружен эластичный материал — скорее всего, конский волос или сухожилие животного.

Ученые считают, что после операции пациентка прожила от нескольких месяцев до нескольких лет. На момент смерти ей было 25-30 лет.

Женщина, чей череп был исследован в НГУ, была обнаружена в могильнике Верх-Кальджин-2 на плато Укок в Республике Алтай в 1994 году. Памятник открыл академик РАН Вячеслав Молодин. Погребение относится к пазырыкской культуре (VI—III вв. до н. э.), известной «замерзшими» могилами, в которых сохраняются предметы из органики, а иногда и мумии самих погребенных. Самая известная находка — «принцесса Укока», обнаруженная в кургане Ак-Алаха 3 на плато Укок Натальей Полосьмак.

Михаил Кичанов