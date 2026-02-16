Более 3 млн жителей Ростовской области прошли диспансеризацию в 2025 году

В Ростовской области свыше 3 млн взрослых и детей прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Отмечается, что около 400 тыс. человек в возрасте от 18 до 49 лет прошли обследование репродуктивного здоровья, что помогло своевременно выявить и предотвратить потенциальные риски.

Кроме того, в 2024 году в высших учебных заведениях региона стартовала информационно-профилактическая кампания «Здоровье будущего». Инициативу намерены продолжить и в этом году.

Константин Соловьев