В России стали покупать меньше обручей и скакалок

В России упал спрос на хулахупы (обручи) и скакалки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков экосистемы для бизнеса «Контур». Среди спортивных товаров больше всего вырос спрос на гири и эспандеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В январе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на товары для кардиотренировок — хулахупы и степперы — сократился на 30% и 13% соответственно. Также снизилась популярность скакалок (на 14%) и велотренажеров (на 10%).

«Падение спроса … может быть связано с изменившимися предпочтениями покупателей — к окончанию зимы потребители возвращаются в режим постоянных тренировок в спортзалах и групповых занятиях», — рассказала аналитик «Контура» Ксения Корзан.

При этом выросла востребованность товаров для силовых тренировок. Спрос на гири вырос на 18%, а на эспандеры — на 12%. Спрос на коврики для йоги остался практически без изменений (+1%). Средний чек на спортивные товары снизился на 4% и составил 3 891 рубль.

В конце января аналитики сервиса для приема платежей ЮKassa сообщали, что в 2025 году оборот спортивных товаров вырос на 48%, а средний чек по ним — до 12,2 тыс. рублей.