Оборот онлайн-магазинов в России вырос на четверть в 2025 году

В 2025 году оборот онлайн-магазинов в России вырос на 26%, следует из данных сервиса для приема платежей ЮKassa, с которыми ознакомился ТАСС. Число покупок увеличилось на 16%, а средний чек покупателей составил 1,4 тыс. руб.

По данным аналитиков, число магазинов с оборотом до 1 млн руб. в месяц увеличилось на 61%. Общий оборот магазинов вырос на 82%, число платежей — на 90%. Средний чек небольших онлайн-магазинов составил 2 тыс. руб.

Количество магазинов с оборотом до 15 млн руб. в месяц выросло на 23%. Их средний чек составил 2,1 тыс. руб. Число оплат в средних магазинах увеличилось на 85%, оборот платежей — на 76%.

Число магазинов с оборотом от 15 млн руб. в месяц увеличилось на 34%. Количество платежей выросло на 41%, оборот — на 54%. Средний чек крупных площадок составил 1,2 тыс. руб.

По данным ЮKassa, в 2025 году на 85% вырос оборот стройматериалов. Средний чек сохранился на уровне 21,8 тыс. руб. Повысился также оборот продаж сантехнического и отопительного оборудования. Показатель увеличился на 84%, средний чек не изменился и составил 24 тыс. руб.

Оборот спортивных товаров вырос на 48%. Средний чек — до 12,2 тыс. руб. Общий оборот продаж спортивного питания и БАД вырос в 2,5 раза.

Оборот туроператоров и туристических агентств увеличился на 45%, гостиниц — на 83%. Рост оборота кафе и ресторанов составил 68%. Оборот цифровых товаров и игровых ресурсов также вырос — на 62% и 31% соответственно.