Заболеваемость раком груди среди россиянок выросла на четверть с 2015 года

Число выявленных за год случаев рака молочной железы у россиянок выросло с 66,6 тыс. в 2015 году до 84,5 тыс. в 2024-м. Заболеваемость увеличилась с 84,5 до 108 случаев на 100 тыс. женщин. Это следует из документа Росстата «Здравоохранение в России».

В целом показатель заболеваемости раком среди россиянок увеличился с 319,3 тыс. в 2015 году до 376,5 тыс. в 2024-м. Относительный показатель распространенности онкологических заболеваний вырос с 405,03 до 481,49 случая на 100 тыс. женщин. Заболеваемость раком шейки и тела матки выросла с 41,2 тыс. до 45,6 тыс., раком яичника — с 14 тыс. до 14,3 тыс. случаев.

Заболеваемость раком молочной железы выросла из-за повышения качества диагностики и участия большего числа женщин в программах обследования, пояснил «Ъ» заведующий отделением онкологии МНИОИ им. П. А. Герцена Азизжон Зикиряходжаев.

Увеличение показателя также связано со старением населения, так как риск рака груди повышается после 50–55 лет, отметила завотделением дневного стационара Московского международного онкологического центра Айшат Бахулова. При этом она указала на «омоложение» заболевания — рост выявляемости среди женщин младше 40 лет.

