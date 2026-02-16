В Тегеране начались новые акции протеста
Представители иранской оппозиции организовали новые акции в Тегеране и разных городах мира. Вечером 15 февраля в нескольких районах иранской столицы жители скандировали с балконов лозунги «Смерть Исламской республике», «Смерть Хаменеи», «Да здравствует шах», пишет Der Spiegel.
Независимый телеканал Iran International, базирующийся за пределами Ирана, опубликовал видео, на которых собравшиеся группами жители скандируют «Это последняя битва, Пехлеви возвращается (Реза Пехлеви.— сын иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году во время исламской революции.— “Ъ”)» и «Смерть Стражам Исламской революции». Сообщения об аналогичных акциях приходят из нескольких других городов Ирана.
На минувших выходных около 250 тыс. человек вышли на акции протеста в Мюнхене против действующей власти в Иране. Акции в поддержку протестующих в Иране также прошли в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Торонто и других городах.