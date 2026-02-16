Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Тегеране начались новые акции протеста

Представители иранской оппозиции организовали новые акции в Тегеране и разных городах мира. Вечером 15 февраля в нескольких районах иранской столицы жители скандировали с балконов лозунги «Смерть Исламской республике», «Смерть Хаменеи», «Да здравствует шах», пишет Der Spiegel.

Демонстрация иранской оппозиции в Лос-Анджелесе (США)

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Участники демонстрации развернули большой плакат с изображением президента Дональда Трампа

Фото: Ramin Barzegar / Middle East Images / StringersHub / Sipa USA / ТАСС

Протестующие размахивали флагами шахского Ирана

Фото: Ramin Barzegar / Middle East Images / StringersHub / Sipa USA / ТАСС

Фото: Kamran Jebreili / AP

Фото: Kamran Jebreili / AP

Участники демонстрации развернули большой плакат с изображением президента Дональда Трампа

Фото: Ramin Barzegar / Middle East Images / StringersHub / Sipa USA / ТАСС

Протестующие размахивали флагами шахского Ирана

Фото: Ramin Barzegar / Middle East Images / StringersHub / Sipa USA / ТАСС

Фото: Kamran Jebreili / AP

Фото: Kamran Jebreili / AP

Независимый телеканал Iran International, базирующийся за пределами Ирана, опубликовал видео, на которых собравшиеся группами жители скандируют «Это последняя битва, Пехлеви возвращается (Реза Пехлеви.— сын иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году во время исламской революции.— “Ъ”)» и «Смерть Стражам Исламской революции». Сообщения об аналогичных акциях приходят из нескольких других городов Ирана.

На минувших выходных около 250 тыс. человек вышли на акции протеста в Мюнхене против действующей власти в Иране. Акции в поддержку протестующих в Иране также прошли в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Торонто и других городах.

Алена Миклашевская

Протесты в Иране

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Фото: Zuma / ТАСС

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Фото: IRIB / WANA / Reuters

Протесты охватили около 50 городов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Фото: Stringer / WANA / Reuters

