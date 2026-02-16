В Тегеране начались новые акции протеста

Представители иранской оппозиции организовали новые акции в Тегеране и разных городах мира. Вечером 15 февраля в нескольких районах иранской столицы жители скандировали с балконов лозунги «Смерть Исламской республике», «Смерть Хаменеи», «Да здравствует шах», пишет Der Spiegel.

Демонстрация иранской оппозиции в Лос-Анджелесе (США) Фото: Caroline Brehman / Reuters Участники демонстрации развернули большой плакат с изображением президента Дональда Трампа Фото: Ramin Barzegar / Middle East Images / StringersHub / Sipa USA / ТАСС Протестующие размахивали флагами шахского Ирана Фото: Ramin Barzegar / Middle East Images / StringersHub / Sipa USA / ТАСС Фото: Kamran Jebreili / AP

Независимый телеканал Iran International, базирующийся за пределами Ирана, опубликовал видео, на которых собравшиеся группами жители скандируют «Это последняя битва, Пехлеви возвращается (Реза Пехлеви.— сын иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году во время исламской революции.— “Ъ”)» и «Смерть Стражам Исламской революции». Сообщения об аналогичных акциях приходят из нескольких других городов Ирана.

На минувших выходных около 250 тыс. человек вышли на акции протеста в Мюнхене против действующей власти в Иране. Акции в поддержку протестующих в Иране также прошли в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Торонто и других городах.

