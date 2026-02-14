В Мюнхене сотни тысяч протестующих выступили с Резой Пехлеви за смену власти в Иране

Около 250 тыс. человек вышли на акции протеста в Мюнхене против действующей власти в Иране. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на данные полиции. В поддержку митингующих в Мюнхене выступил наследник шахской династии Ирана принц Реза Пехлеви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Наследник шахской династии Ирана принц Реза Пехлеви с женой Ясмин на демонстрации в Мюнхене Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Наследник шахской династии Ирана принц Реза Пехлеви с женой Ясмин на демонстрации в Мюнхене Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Многие демонстранты несли в руках флаг с изображением льва и меча, который использовался в Иране до исламской революции. Некоторые несли изображения Резы Пехлеви и скандировали: «Смена режима в Иране». «Сегодня тысячи людей от Мюнхена до Торонто и Лос-Анджелеса объединились в знак солидарности с иранским народом в рамках моего призыва к глобальному дню действий. Они посылают четкий сигнал лидерам западных демократий о необходимости проявить солидарность с иранским народом»,— сказал Реза Пехлеви журналистам в Мюнхене (цитата по Stern).

Tagesschau называет протесты «одной из крупнейших демонстраций» в Мюнхене за последние годы. Организаторы ожидали не больше 100 тыс. участников. Движение транспорта во многих районах города затруднено. Митинги прошли во время Мюнхенской конференции по безопасности. Крупные демонстрации против действий иранских властей прошли также в других городах по всему миру, в том числе в Мельбурне, Афинах, Токио и Лондоне, передает The New York Times.

Реза Пехлеви — сын иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году во время исламской революции. Тогда 19-летний Реза Пехлеви учился в США на военного летчика. Там он живет до сих пор. Господин Пехлеви заявлял о разработке плана перехода власти в Иране, который предполагает проведение выборов после свержения нынешнего руководства.