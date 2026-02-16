Гладков потребовал пересчитать коммунальные платежи жителям Белгорода

Квитанции по коммунальным платежам за февраль придут жителям Белгорода после 5 марта. Горожане заплатят только за фактически оказанные услуги. Чтобы исключить из платежных документов время, когда в домах и квартирах не было тепла, света или воды, будет проведен перерасчет. Губернатор Вячеслав Гладков на заседании облправительства 16 февраля поручил создать в городских управах Белгорода специальные комиссии, которые в марте и апреле будут работать с жалобами горожан на суммы перерасчета.

«Непоставленная услуга оплачиваться не должна и не будет»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

Заместитель губернатора Сергей Довгалюк в своем докладе по вопросу перерасчета коммунальных платежей предложил обычную схему урегулирования разногласий. Несогласным с суммой жителям в таком случае следует самостоятельно обращаться с заявлениями о перепроверке непосредственно к поставщику ресурса, а не в УК. Глава региона подобный подход не одобрил.

«Я считаю, что нельзя отправлять индивидуально каждого человека в ресурсоснабжающие организации. Это будет ад. Обычная практика — когда увеличивается количество жалоб, сразу отключаются телефоны дежурных служб. Просто трубки не берутся — и до свидания! Категорически не согласен»,— прокомментировал услышанное господин Гладков.

График и регламент работы комиссий определят в течение недели. В состав комиссий войдут в том числе представители ресурсоснабжающих организаций. Проконтролируют их работу региональные минЖКХ и жилнадзор.

На совещании также было отмечено, что затраты на топливо и обслуживание генераторов, которые питали многоквартирные дома во время отключений, не будут перекладывать на население.

«Мы понимаем, что затраты на производство одного киловатта генератором в разы выше. Мы полностью будем эти затраты брать на бюджетные расходы»,— заявил губернатор Белгородской области.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Вячеслав Гладков на совещании также потребовал сегодня до 18:00 решить проблемы с теплом по всем адресам, с которых поступили жалобы. Речь идет о более чем 300 обращениях.

