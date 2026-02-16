«Финам» подготовился к возможному обмену заблокированными активами россиян

Брокер «Финам» подготовил инфраструктуру для проведения возможного обмена активами своих клиентов, заявил президент—предправления компании Владислав Кочетков. По его оценкам, у клиентов «Финама» заблокировано активов на $300 млн.

Как уточнил топ-менеджер, брокер по умолчанию будет брать все заблокированные активы клиентов и предлагать их к обмену иностранному профучастнику. Клиентам не надо будет индивидуально подавать заявки на обмен, но они смогут отказаться от него. «Мы говорим о том, что готовы принять участие в обмене активами, если контрагент получит лицензию... Мы этот обмен можем совершать автоматически по умолчанию для всех наших клиентов»,— рассказал он «РБК Инвестициям».

По словам господина Кочеткова, «Финам» реализовал механизм подачи «коллективной заявки за всех». Предполагается, что иностранные ценные бумаги обменяют на российские голубые фишки в пропорции 1:1. Однако клиент не сможет выбрать, какие именно российские бумаги ему зачислят на счет. «У нас мало заблокированных бумаг, у нас же напрямую на Америке в основном торгуют»,— добавил глава инвесткомпании.

В декабре 2025 года брокерская компания «Инвестиционная палата», год назад проводившая сделки по продаже замороженных иностранных активов, вышла с предложением по их обмену на российские, принадлежащие зарубежным инвесторам. В том же месяце брокер «Т-Инвестиции» начал сбор заявок от клиентов на обмен или продажу их заблокированных иностранных активов.

