«Т-Инвестиции» начали собирать заявки на обмен заблокированных активов

Брокер «Т-Инвестиции» начал сбор заявок от клиентов на обмен или продажу их заблокированных иностранных активов, сообщили «РБК Инвестиции» со ссылкой на сообщение пресс-службы инвесткомпании.

Речь идет об активах российских инвестороы, которые в 2022 году были заморожены на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Тогда объем заблокированных средств, как долговых ценных бумаг, так и акций, оценивался в 6 трлн руб.

В техподдержке сообщили РБК, что обмен ценных бумаг возможен только при согласии западных регуляторов. Для него также необходимы согласования в соответствии с российским законодательством. «На данный момент эти разрешения еще не получены, поэтому точные условия и сроки проведения обмена или продажи пока не определены. Ожидается, что весь процесс может занять до одного года»,— отметили в техподдержке.

В «РБК Инвестициях» перечислили основные параметры обмена заблокированных активов:

Поручение на участие в процедуре можно подать до 31 января 2026 года. Оно подается по каждому отдельному счету;

Выборочно подать поручение нельзя — в нем будут указаны все заблокированные иностранные ценные бумаги на счете;

Поручение нельзя подать только по одному счету, оно подается по всем счетам с иностранными бумагами;

Самому выбрать российскую бумагу, на которую обменяют иностранные, не получится. Набор возможных российских активов будет определен позднее;

Обмен состоится, если получены все необходимые разрешения от регуляторов из России и западных стран;

При успешном обмене брокер удержит комиссию не более 5% от стоимости зачисленных российских ценных бумаг.

19 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «навеса предложения» на рынке из российских бумаг, полученных в ходе обмена заблокированными активами, не будет. Она отметила, что после обмена будут действовать ограничения на последующие продажи. Зампред ЦБ РФ Филипп Габуния отметил, что такие сделки возможны только с разрешения правкомиссии.

В 2024 году уже был проведен централизованный обмен заблокированными активами российских инвесторов и нерезидентов, в рамках которого россияне могли предъявить к выкупу активы на общую сумму до 100 тыс. руб. В ходе первого этапа иностранные инвесторы выкупили ценные бумаги на 8,1 млрд руб. из предложенных активов стоимостью 35 млрд руб., во время второго — на 2,5 млрд руб.