Конкурсный управляющий нижегородских метростроевцев осужден за присвоение

Первый кассационный суд общей юрисдикции в феврале 2026 года оставил в силе приговор конкурсному управляющему Антону Богаткову, обвиняемому в присвоении более 6 млн руб., принадлежавших ООО «ННСУ-620» — субподрядчику, который строил метро до станции Стрелка в Нижнем Новгороде. В апреле 2025 года его признали виновным по ч.4 ст.160 УК РФ и назначили 3,5 года колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно приговору, конкурсный управляющий компании, находящейся в стадии банкротства, снял с ее счета 6,95 млн руб., большую часть которых присвоил себе. В ходе разбирательства около 900 тыс. руб. из ущерба исключили, так как эту сумму фигурант потратил на расходы «ННСУ-620» и текущие платежи в деле о банкротстве.

По остальной сумме фигурант настаивал, что снимал деньги по указанию «опытного конкурсного управляющего», которого привлек по договору консультационно-юридических услуг. Якобы тот забирал деньги под предлогом оплаты зарплатных долгов. Однако в ходе разбирательства суд этот довод опроверг.

В кассационной инстанции осужденный настаивал на отсутствии состава преступления, поскольку застраховал свою деятельность, и убытки покрыла страховая компания. Но суд посчитал, что это не свидетельствует о возмещении преступного ущерба.

Как писал «Ъ-Приволжье», «НН СУ-620» входило в одну группу с московским генподрядчиком строительства метро ООО «Управление строительства-620» (УС-620) и выступало основным исполнителем. В 2017 году работники начали массово жаловаться на то, что «НН СУ-620» не платит им.

Для оплаты допработ по строительству станции к чемпионату мира по футболу 2018 года правительство области привлекло более 0,6 млрд руб. федеральных денег. Через несколько месяцев после открытия метро в отношении «НН СУ-620» ввели процедуру наблюдения.

За допработы оплату в 2024 году получило уже ООО «ПБ Инженер» (аффилировано с директором «УС-620»), к которому перешли права «НН СУ-620».

На конец 2025 года долги погасили перед большинством из 870 метростроевцев.

Галина Шамберина