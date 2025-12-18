Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ГУММиД выплатил почти все долги по зарплате строителям «Стрелки»

ГУММиД Нижнего Новгорода (строительный заказчик метро) продолжает выплачивать долги по зарплате бывшим работникам обанкротившегося ННСУ-620, которые строили станцию метрополитена «Стрелка» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Станция была построена, но сами метростроители и их субподрядчики остались без денег. Губернатор Глеб Никитин потом добился выделения 650 млн руб. федеральной субсидии на достройку «Стрелки» для погашения имеющихся задолженностей по проекту (эти средства не раз приходилось возвращать в бюджет РФ, а потом снова их запрашивать).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили в ГУММиД, работа по погашению задолженности по зарплате идет совместно с прокуратурой Канавинского района, которая ведет реестры бывших сотрудников обанкротившегося подрядчика, проверяются основания для выплат. Согласно реестрам, за строительство «Стрелки» не доплатили 870 работникам. По состоянию на 8 декабря задолженность по зарплате выплачена 807 строителям метростанции на общую сумму 92,3 млн руб.

«На текущий момент выплаты задолженности по зарплате временно приостановлены в связи с необходимостью установления местоположения оставшихся 63 работников (на нижегородский проект вербовали рабочих и специалистов по всей России —"Ъ-Приволжье”). В 2026 году выплаты будут возобновлены», — сообщили в ГУММиДе. Заказчик рассчитывает в следующем году окончательно рассчитаться со строителями «Стрелки», либо с их наследниками, если человек умер.

Иван Сергеев