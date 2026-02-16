Возбуждено уголовное дело по факту обрушения котельной в Ростовском округе

Ростовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту обрушения крыши котельной в селе Угодичи. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Страница Андрея Шатского в ВК

Обрушение произошло 15 февраля, оказались повреждены котел и иные конструкции отопительной системы. Без отопления остались 34 жилых дома и четыре социальных объекта. Был введен режим чрезвычайной ситуации и создан оперативный штаб. Отопление возобновили, подключив блочно-модульную котельную.

«В настоящее время следователями производится комплекс следственных действий, направленных на установление и фиксацию всех обстоятельств произошедшего. В организации, ответственной за техническое состояние объекта, истребована необходимая документация»,— сообщили в СУ СК.

Губернатор пообещал, что власти региона будут подробно разбираться с причинами ЧП. Свою проверку ведет и прокуратура.

Алла Чижова