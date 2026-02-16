В Угодичах заработала резервная котельная после обрушения основной

В селе Угодичи Ростовского округа возобновили отопление жилых домов после аварии на котельной. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

«Подключили блочно-модульную котельную для отопления домов в селе Угодичи Ростовского округа. Резерв потребовался из-за обрушения кровли и стены на основной котельной. В результате аварии без тепла остались несколько многоквартирных домов, где проживают 300 человек»,— написал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что обрушение крыши котельной произошло 15 февраля. Был введен режим чрезвычайной ситуации и создан оперативный штаб. Местным жителям предложили уехать в пункт временного размещения в Ростове Великом, однако люди остались в своих домах.

Как сообщил глава Ростовского муниципального округа Андрей Шатский, мощности резервной котельной достаточно для отогрева жилья, люди находятся в безопасности.

Губернатор пообещал, что власти региона будут подробно разбираться с причинами ЧП. Свою проверку ведет и прокуратура.

Антон Голицын