Один человек пострадал при атаках 86 БПЛА в Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 16 боеприпасов и 86 беспилотников. В результате пострадал один мирный житель. Разрушения установлены в 13 жилых помещениях, 15 транспортных средствах, на трех инфраструктурных объектах и четырех линиях электропередач (ЛЭП). Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском округе дрон атаковал автомобиль в селе Никольское — был ранен мирный житель. Его госпитализировали. Машина повреждена. За сутки в округе получили разрушения частный дом, пять машин, объект инфраструктуры и ЛЭП. Всего округ атаковали 15 беспилотниками.

Серьезные разрушения установлены в Грайворонском округе, который подвергся ударам 20 дронов. В Грайвороне пострадали четыре автомобиля и частный дом, в селе Гора-Подол — два частных дома, надворная постройка, микроавтобус, машина и ЛЭП, в селе Почаево — соцобъект и частный дом, в селе Новостроевка-Первая — частный дом, единица спецтехники, а также сгорел легковой автомобиль.

Кроме того, массированному ракетному обстрелу подвергся Белгород. Также над городом сбили один беспилотник. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоэтажке.

На сегодняшнем оперативном совещании губернатор сообщил о сбое в региональном Центре обработки данных — платформе, хранящей и обрабатывающей массив информации по электронному документообороту, финансовым системам, градостроительной деятельности, почтовым и иным сервисам.

Сутками ранее ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 18 боеприпасов и 23 беспилотников. Пострадали два человека, оба продолжат лечение амбулаторно. Разрушения получили пять жилых объектов и два транспортных средства.

Алина Морозова