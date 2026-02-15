Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Белгороде из-за очередного удара ВСУ серьезно повреждены энергообъекты

Белгород и пригородный Белгородский округ снова подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Предварительно, пострадавших нет, но объектам энергетики нанесены «серьезные повреждения». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, аварийные и оперативные службы фиксируют масштаб повреждений.

За минувшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 18 боеприпасов и 23 беспилотников. В результате были ранены два человека.

Алина Морозова

