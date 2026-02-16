Продажи водки в России выросли почти на 2% в январе

По итогам января продажи крепкого алкоголя в России выросли на 4,1% год к году, до 10 млн декалитров. В категории водки рост составил 1,9%, реализовано 6 млн дал. Рост продаж зафиксирован после длительного спада. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля, с которыми ознакомился «Ъ».

Продажи спиртного без учета пива, сидра, пуаре и медовухи выросли на 0,5% год к году, до 16,8 млн дал. В сегменте ликеро-водочных изделий рост составил 17,7% (до 1,71 млн дал), других спиртных напитков — 2,4% (до 1,18 млн дал).

За 2025 год в России было продано 182 млн дал алкогольной продукции, что на 9,8% меньше, чем годом ранее. Это связано с ростом цен из-за увеличения акцизов, минимальной розничной стоимости и пошлин на импорт.

С начала 2026 года акцизы и МРЦ на алкоголь также выросли, но потребители, по мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, изменения пока не почувствовали. Он пояснил, что в начале января цены на алкоголь были еще прошлогодними.

