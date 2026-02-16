Пожар в кубанском поселке Волна потушили спустя сутки после атаки ВСУ

Пожар в поселке Волна на Кубани, начавшийся в ночь на 15 февраля после атаки беспилотников, полностью потушен. Об этом сообщил оперативный штаб региона. По его данным, сегодня утром был ликвидирован второй очаг возгорания.

15 февраля из-за падения обломков БПЛА в поселке Волна в Темрюкском районе загорелись резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Площадь пожара превышала 2 тыс. кв. м. Пострадали два человека, их состояние оценивали как средней степени тяжести.