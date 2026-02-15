В поселке Волна на Кубани частично потушили пожар после ночной атаки

В поселке Волна Краснодарского края ликвидировали один очаг возгорания после ночной атаки ВСУ. Спасатели продолжают тушить пожар. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По состоянию на 17:00 мск площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Утром она достигала 2,2 тыс. кв. м. В тушении участвуют 74 человека с применением 28 единиц техники.

Из-за падения обломков БПЛА в ночь на 15 февраля в поселке Волна загорелись резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Пострадали два человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В селе Юровка повреждения получила недействующая котельная.