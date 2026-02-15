Двое пострадавших на Кубани находятся в состоянии средней тяжести

Два человека, получившие ранения при ночной атаке ВСУ на Краснодарский край, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил оперштаб региона. Пострадавшим в поселке Волна оказывают медицинскую помощь.

Краснодарский край в ночь на 15 февраля подвергся массированному удару. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района. Там повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.