«РИА Новости»: Россия заняла пятое место в мире по производству картошки

В 2024 году каждая двадцатая тонна картошки, произведенной в мире, была российской, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Россия вошла в пятерку основных мировых производителей картофеля.

Общий объем производства картофеля по итогам 2024 года (более свежих данных пока нет) достиг 390,4 млн тонн. Лидером стал Китай, вырастивший 94,8 млн тонн картофеля (24% от мирового объема). Далее следуют Индия с 57,1 млн тонн (15%), Украина с 21,1 млн тонн (5,4%), США с 19,1 млн тонн (4,9%) и Россия с 18,4 млн тонн (4,7%). Белоруссия заняла 23-е место с 3,1 млн тонн (0,8%).

Крупнейшими экспортерами картошки были Франция (3,3 млн тонн), Нидерланды (2,8 млн тонн), Германия (2,7 млн тонн), Бельгия (1,01 млн тонн) и Египет (898,7 тыс. тонн).

По подсчетам Минсельхоза, в 2025 году урожай овощей в России составил 7,6 млн тонн. Министерство говорило, что цены производителей на большинство овощей сейчас находятся ниже уровней прошлого года — в частности, отпускная стоимость картофеля снизилась на 19,8%, а в розничной торговле он подешевел на 16%.