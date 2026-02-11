Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи весной

Министерство сельского хозяйства России сообщило, что цены на овощи в стране начинают ярко выраженную сезонную динамику. В зимний период стоимость продукции, особенно огурцов, традиционно растет из-за затрат на производство в теплицах.

В ведомстве пояснили, что с наступлением весны, по мере поступления на рынок урожая сначала из парников, а затем с открытого грунта, цены на овощи начнут снижаться. Такая тенденция позволит стабилизировать ситуацию на рынке и сделать овощи более доступными для потребителей.

Минсельхоз отметил, что в настоящее время цены производителей на большинство овощей ниже уровней прошлого года. Так, отпускная стоимость капусты снизилась на 31,4%, картофеля — на 19,8%, лука — на 13%, томатов — на 18,2%. Цены на огурцы у производителей держатся примерно на уровне предыдущего года. В розничной торговле капуста подешевела на 24%, картофель и лук — на 16%, свекла — на 11,6%, а цены на томаты остаются стабильными.

По предварительным данным, урожай овощей в России в прошлом году составил 7,6 млн тонн, что приблизило страну к целевому показателю продовольственной безопасности по самообеспеченности на уровне 89,6%. В 76 регионах функционируют более 340 тепличных хозяйств общей площадью около 3,3 тыс. га.