В США впервые транспортировали по воздуху миниатюрный ядерный реактор

Вооруженные силы США 15 февраля впервые транспортировали по воздуху миниатюрный ядерный реактор. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), его доставили из Калифорнии на авиабазу Хилл в штате Юта в рамках проекта Белого дома по оперативному развертыванию источников энергии в отдаленных районах.

Как сказал замглавы Пентагона по вопросам закупок и обеспечения Майкл Даффи, эксперимент «приближает к развертыванию ядерной энергии там, где она необходима, чтобы дать военнослужащим инструменты для победы».

После транспортировки реактора компания Valar Atomics, разработавшая его, начнет серию испытаний по постепенному отбору мощности с 250 киловатт до 5 мегаватт. В реакторе используется топливо TRISO, ядра урана в керамических слоях, а не сам уран, а также гелий в качестве теплоносителя.

В мае 2025 года Дональд Трамп подписал указ, согласно которому к 2030 году в стране должно начаться строительство 10 новых ядерных реакторов. В этом же месяце было одобрено возобновление разработки месторождения по добыче урана в штате Юта. В 2026 году Белый дом смягчил директивы по ядерной безопасности при строительстве новых объектов атомной энергетики.

