NPR: администрация Трампа тайно пересмотрела директивы по ядерной безопасности

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила директивы по ядерной безопасности при строительстве новых объектов атомной энергетики. Как сообщает Национальное общественное радио США (NPR), ссылаясь копии документов, обновленные директивы были разосланы в отраслевые структуры и организации, но «не были обнародованы для широкой общественности».

NPR сообщает, что изменения приняты для ускорения разработки конструкций нового поколения ядерных реакторов. В США сейчас возводятся три таких объекта, они должны быть готовы к лету этого года.

Новая версия распоряжений содержит на 750 страниц меньше, чем предыдущая. Сокращения коснулись требований к безопасности на реакторах. Согласно публикации NPR, в частности ослабляются меры защиты грунтовых вод и окружающей среды. Кроме того, в директивах повышен показатель допустимой дозы радиации, «которой может подвергнуться работник до начала официального расследования аварии».

Министерство энергетики США прокомментировало нововведение. В ведомстве заявили, что «сокращение ненужных нормативных актов будет способствовать инновациям в отрасли, не ставя под угрозу безопасность». Публикация распоряжений для широкой общественности планируется «позднее в этом году».

Влад Никифоров