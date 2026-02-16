На 23 года осудили военного в Приангарье за убийство и уход в самоволку

2-й Восточный окружной военсуд вынес приговор в отношении военнослужащего Артема Захаренко, обвиняемого в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК) и дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК). Подсудимому назначили 23 года лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, 7 июля 2025 года в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности фигурант дела задушил беременную девушку. Также, установили следователи, с 15 марта по 11 июля того же года он не явился к месту службы из отпуска в период мобилизации.

Кроме лишения свободы обвиняемого обязали выплатить компенсацию морального вреда родственникам жертвы в размере 2,5 млн руб.

Александра Стрелкова