Оверчук: Россия открыта к диалогу с МЕРКОСУР

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва готова рассмотреть возможность заключения соглашения о свободной торговле с южноамериканским блоком МЕРКОСУР. Он подчеркнул, что вопрос требует тщательного анализа, но принципиальных препятствий для диалога нет.

«Сегодня конкретные переговоры о заключении ЗСТ с МЕРКОСУР не ведутся. С одной стороны, нужно проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно. С другой стороны, есть определенный переговорный ресурс, который сегодня направлен на другие страны»,— сказал господин Оверчук в разговоре с «Известиями».

В МЕРКОСУР входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай. В январе 2026 года блок подписал соглашение о свободной торговле с Евросоюзом.