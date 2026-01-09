Страны ЕС одобрили торговое соглашение МЕРКОСУР после 25 лет переговоров

Большинство стран Евросоюза одобрили соглашение МЕРКОСУР о свободной торговле между объединением и странами Южной Америки после 25 лет переговоров, пишет Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. Франция, Ирландия, Венгрия, Австрия и Польша выступили против, а Бельгия воздержалась.

Послы Евросоюза одобрили дополнительные меры защиты сельскохозяйственного рынка по соглашению МЕРКОСУР, которые вступят в силу в случае резкого увеличения импорта из Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая. До 19:00 мск у представителей стран ЕС есть возможность подать любые возражения и официально оформить голосование, пишет издание. После подписания соглашения главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и ее коллегами из стран Южной Америки текст будет вынесен на голосование в Европарламенте.

По информации Politico, соглашение между Евросоюзом и южноамериканскими странами призвано создать крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую около 700 млн человек. По убеждению Брюсселя, это соглашение — крупная геополитическая победа на фоне растущей доли Китая в торговле и его влияния в Латинской Америке.

Соглашение МЕРКОСУР разрабатывалось в течение 25 лет. В 2025 году ЕС внес поправки в документ, выделив бюджет на поддержку фермеров, опасающихся импорта с южноамериканского рынка. Несмотря на это, во Франции проходят массовые протесты фермеров, которые уверены, что открытие внутреннего рынка для иностранной продукции принесет им большие убытки.

