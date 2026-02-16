Немецкие фигуристы Хазе и Володин выиграли короткую программу на Олимпиаде

Фигуристы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин лидируют после исполнения короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. За свое выступление немцы получили 80,01 балла.

Второе место занимают представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, набравшие 75,46 балла. Тройку лучших замыкают канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (74,60).

По итогам короткой программы право представить произвольную получили 16 пар из 19. Комплект медалей будет разыгран 16 февраля.

26-летние Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин встали в пару в 2023 году. Вместе они стали серебряными (2024) и бронзовыми (2025) призерами чемпионата мира, завоевали золото европейского первенства (2025) и дважды выиграли финал Гран-при (2024, 2025). Ранее Никита Володин выступал за Россию.

Таисия Орлова