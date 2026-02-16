Что смотреть на Олимпиаде 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно шесть комплектов медалей. Из россиян выступит горнолыжник Семен Ефимов и шорт-трекистка Алена Крылова.

Программа шорт-трека продолжится соревнованием у женщин на дистанции 1000 м. Ранее россиянка Алена Крылова прошла квалификацию в четвертьфинал. Тем не менее, ее шансы на подиум представляются минимальными. Главной фавориткой считается нидерландка Ксандра Велзебур, установившая первый на нынешней Олимпиаде мировой рекорд — в полуфинальном забеге на 500 м она преодолела дистанцию за 41,399 секунды. Борьбу ей навяжут действующая чемпионка мира бельгийка Ханне Десмет и лидер общего зачета Кубка мира канадка Кортни Саро.

Начало трансляции в 13:00.

Претендентом на подиум нельзя назвать и горнолыжника Семёна Ефимова. Медали будут разыграны в дисциплине слалом. Завоевать второе золото попробует бразилец Лукас Пиньейро Бротен, ранее победивший в гигантском слаломе. Спортсмен принес своей сборной первую в истории медаль зимних Олимпийских игр — и сразу высшего достоинства. Вообще, до 2023 года он выступал за Норвегию. У Бротена возник конфликт с национальной федерацией: он подписал рекламный контракт с брендом J. Lindeberg — одним из основных конкурентов экипировщика норвежской команды Helly Hansen. Его попросили разорвать соглашение, однако вместо этого горнолыжник решил завершить карьеру. А в 2024 году он неожиданно объявил о возвращении в спорт, но уже под флагом Бразилии, откуда родом его мать.

Начало трансляции в 12:00.

Олимпийский турнир по фигурному катанию продолжает дарить сенсации. Главные фавориты в соревновании спортивных пар японцы Рику Миура и Рюити Кихара из-за сорванной поддержки стали лишь пятыми в короткой программе. Лидируют немецкие фигуристы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, откатавшиеся без ошибок. От ближайших преследователей — грузин Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы — они оторвались почти на пять баллов. Исход турнира решит произвольная программа, куда отобрались 16 из 19 пар.

Во фристайле комплект наград будет разыгран в дисциплине биг-эйр. Трехкратной олимпийской чемпионкой может стать китаянка Айлин Гу. На Играх-2022 в Пекине она взяла золото в хафпайпе и биг-эйре. Первое место в слоуп-стайле ей не покорилось — фристайлистка уступила канадке Матильд Гремо. Та же соперница обошла Айлин Гу и на итальянской Олимпиаде. Помешать китаянке завоевать третье олимпийское золото могут с полдесятка спортсменок, среди которых действующая чемпионка мира в этой дисциплине итальянка Флора Табанелли и лидер зачета Кубка Мира канадка Наоми Урнесс.

Охоту за олимпийскими медалями продолжит словенский прыгун с трамплина Домен Превц. Своей сборной он принес две золотые медали: в смешанном командном соревновании и личном турнире. Борьбу за награды он продолжит в паре с Анже Ланишеком — они выступят в мужском командном турнире по прыжкам с большого трамплина. Словенцы считаются главными фаворитами.

Олимпийскую программу бобслея открывают соревнования среди женщин в монобобе. 15 февраля состоялись первые две попытки, по итогам которых лидирует двукратная победительница мировых первенств немка Лаура Нольте. Действующая и на данный момент единственная олимпийская чемпионка (данная дисциплина вошла в программу Игр лишь в 2022 году) американка Кайли Хамфрис занимает промежуточное третье место.

